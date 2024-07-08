В Кировском районе Ленобласти разведут Ладожский мост
На федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 11 июля на 2 часа разведут Ладожский мост, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Переправа расположена вблизи деревни Марьино.
Специалисты проведут там осмотр конструкций разводного пролета моста, диагностики механических и автоматизированных систем.
Движение транспорта полностью перекроют с 00:00 до 02:00.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.