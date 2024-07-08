В Кировском районе Ленобласти разведут Ладожский мост

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На федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 11 июля на 2 часа разведут Ладожский мост, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Переправа расположена вблизи деревни Марьино.