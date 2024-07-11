В Кемерове заявили о дефиците водителей автобусов

В Рудничном районе Кемерова жители пожаловались на проблемы с общественным транспортом — по их словам, во второй половине дня стал реже ездить автобус №54. Кемеровская мэрия заявила, что рейсы сократили из-за нехватки водительского состава у перевозчика, сообщает «Сiбдепо» .

«Количество рейсов 54-го автобуса п. Крутой — пл. Волкова сократили до девяти в сутки, и вечером не уехать на нем», — написал один из местных жителей в социальных сетях.

Власти города отреагировали на ситуацию и отметили, что количество рейсов по маршруту сокращено из-за дефицита шоферов. Жителям поселка Крутой заявили, что в сложившейся ситуации они могут пользоваться автобусом №40.

Ранее власти Кузбасса сообщали, что в ближайшее время в регионе построят две дополнительные железнодорожные станции. Такое решение приняли в связи с многочисленными обращениями жителей поселков Крутой, Кедровка и Промышленновский, просивших организовать новые остановочные пункты для электрички.