В Кемерове силовики догнали лихача на BMW по наводке «Мобильного патруля»

На Кедровом бульваре в Кемерове «король дороги» выехал на встречную полосу и пересек сплошную линию разметки. Задержать нарушителя помог участник акции «Мобильный патруль» , сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Сотрудники автоинспекции задержали злоумышленника и составили на него протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Лихач получил административный штраф в 5 тысяч рублей.

«Мобильный патруль» работает в Кемерове уже более 14 лет. Это портал, позволяющий самим автомобилистам соблюдать порядок на дороге.

Чаще всего они присылают данные о грубых нарушениях правил дорожного движения: выездах на «встречку» и проезде на красный свет, а также обгонах на ж/д переездах.