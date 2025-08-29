В Кемерове ограничат движение с 29 августа до 1 сентября

29 августа мэрия Кемерова через социальные сети уведомила автомобилистов о грядущих изменениях. В заключительный день лета и в День знаний в районе главного корпуса КузГТУ, расположенного в центре столицы Кузбасса, будет временно скорректировано движение транспорта, сообщает Сiбдепо .

Ограничения будут действовать всего два дня. 31 августа с 20:00 до 14:30 1 сентября будет запрещена парковка на прилегающей к площади Волкова дороге, а также на парковке по адресу ул. Весенняя, 28.

Данные меры связаны с проведением запланированных мероприятий. 1 сентября ограничения коснутся непосредственно движения транспорта.

С 7:00 до 14:30 будет закрыт проезд по улице Весенней, на отрезке между улицами Красноармейской и Д. Бедного. Кроме того, будет невозможен въезд на парковку по ул. Весенней, 28. Ранее в столице региона уже объявлялись сходные изменения дорожного движения, о чем сообщалось в издании.