В Кемерове из-за пробок резко выросли цены на такси
В Кемерове 13 января из-за сильных пробок стоимость поездок на такси увеличилась в несколько раз, а жители столкнулись с трудностями при вызове машины, сообщает Сiбдепо.
Второй рабочий день 2026 года в Кемерове сопровождается масштабными пробками, которые достигли 10 баллов? по данным сервисов и сообщений горожан. Из-за задержек общественного транспорта многие жители попытались воспользоваться такси, что привело к резкому росту цен и перегрузке сервисов.
Стоимость обычной поездки, которая ранее составляла 250–300 рублей, в «Яндекс.Go» выросла до 800 рублей за полчаса в пути. В других сервисах, например, в «Везет», минимальная цена составила 450 рублей, однако свободных машин практически не было.
Единственным относительно доступным вариантом оставался сервис «Максим» с тарифами от 340 рублей, но водители часто отказывались брать заказы с низкой оплатой.
«Таксисты работать не хотят, не берут заказы дешевле 400 рублей», — рассказала кемеровчанка Анна.
Многие жители не смогли вовремя добраться на работу или учебу. В общественном транспорте наблюдалась сильная перегруженность. Утром в автобусе №84 одной из пассажирок стало плохо, и водителю пришлось остановить транспорт, чтобы впустить свежий воздух.
