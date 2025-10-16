В Кемерове готовятся открыть долгожданную новую дорогу

В Кемерове близится к финалу строительство нового отрезка улицы Дружбы, соединяющего улицы Баумана и Двужильного. Кемеровские водители с нетерпением ждут открытия этой трассы. Мэр города Дмитрий Анисимов проверил, как идет строительство, и рассказал о промежуточных результатах, сообщает Сiбдепо .

16 октября Анисимов лично проинспектировал строящиеся дороги и подчеркнул, что все объекты находятся практически в завершающей стадии. Этот проект, направленный на стратегическое развитие дорожной сети города, осуществляется городской администрацией под кураторством губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Асфальтовое покрытие полностью нанесено как на проезжую часть, так и на велосипедно-пешеходную зону, установлены фонари, завершены работы по переносу и настройке всех подземных коммуникаций. По словам мэра Кемерова, необходимо доделать асфальтировку некоторых заездов, установить светофоры, дорожные указатели и ограждения, а также завершить работы по облагораживанию территории. Анисимов отметил, что все проводимые работы планируют закончить к середине ноября 2025 года.

«Новая двухполосная дорога протяженностью 850 метров теперь соединяет ФПК с микрорайоном Южный. Вместе с самым первым участком улицы Дружбы и тем продолжением от Веры Волошиной до Казачьего тракта, которое мы открыли в прошлом году, она образует единую хорду и формирует новый, удобный для автомобилистов объезд Южного», — рассказал Анисимов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.