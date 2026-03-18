В Кемерове автобус № 127 застрял в снегу утром 18 марта

сегодня в 12:07

Утро 18 марта в Рудничном районе Кемерова началось с транспортного коллапса. Автобус № 127, следующий от вокзала через большую часть города, застрял в снежных завалах и не смог продолжить маршрут.

Жительница города Елена обратилась с жалобой в чат губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

«(Ред. — Остановка) „Поселок Боровой“, дороги вообще не расчищены, автобусы не могут пройти. Только что нам сообщили, что (ред. — автобус) № 127 с вокзала пойдет в 7:15», — написала женщина.

Ответ от пресс-службы администрации Кемерова поступил около 8:30. В мэрии сообщили, что на участок направили спецтехнику.

«Здравствуйте. Все автобусы продолжают работу по маршруту. Направлена спецтехника для расчистки дороги», — отметили в администрации.

По данным городских властей, движение общественного транспорта в районе было восстановлено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.