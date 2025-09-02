В Казани совершил первый полет импортозамещенный вертолет «Ансат»

Завершился первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета «Ансат» в импортозамещенной версии с отечественными двигателями ВК-650В, сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Данный аппарат произвели на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), а двигатели разработали в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Экипаж на испытательном полете оценил устойчивость и управляемость машины. Также была проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем.

«Специалисты КВЗ комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень. Сейчас основная задача для наших производителей — успешно пройти все этапы сертификационных испытаний», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он уточнил, что после проведения сертификационных испытаний можно будет приступать к серийным поставкам вертолетов «Ансат».

Новая модель была создана на базе «Ансат-М», которая прошла сертификацию в 2022 году. «Анасат» сможет пролететь без дозаправки до 660 км, а с дополнительным баком — до 800 км. Аппараты отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, просты в эксплуатации. Они могут летать при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов и в высокогорье.

Такие параметры позволят использовать вертолет для решения разных авиазадач, в том числе в условиях плотной застройки в городах.