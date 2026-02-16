сегодня в 17:07

В Казани собираются убрать жетоны в метро из-за приезжих

Глава «Метроэлектротранса» Казани Айдар Абдулхаков рассказал, что в этом году в городе собираются протянуть излучающий кабель вдоль линии «подземки». Также планируют обновить турникеты, добавить оплату QR-кодом, сообщают « Вести Татарстан ».

Благодаря новому кабелю, появятся стабильные мобильная связь и доступ к Сети. Использование QR-кодов для оплаты даст возможность перестать применять жетоны.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что ежегодно путешественники на семь млн рублей жетонов увозят из города. Поэтому от такого способа оплаты собираются отказаться.

Еще планируют обновить турникеты в одном из вестибюлей станции «Площадь Тукая». Это даст возможность увеличить пропускную способность. Глава «Метроэлектротранса» Казани отметил, что суммарно на три проекта потратят более 200 млн рублей.

