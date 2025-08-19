В Кашире завершили ремонт дороги в деревне Малеево по просьбе местных жителей

В рамках программы строительства и обновления дорожной инфраструктуры в городском округе Кашира продолжаются работы по ремонту дорог. Подрядные организации завершили ремонт участка дороги от съезда с асфальтовой трассы в деревне Елькино до Малеево — протяженностью 2,6 км, что было выполнено по инициативе жителей, обратившихся с просьбой о ремонте, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На 2025 год запланировано капитальное обновление 34 участков автодорог с устройством твердого покрытия из щебня. В целом в этом году планируется провести ремонт более 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Администрация округа ставит задачу завершить все работы по капитальному ремонту дорог общего пользования — как местного, так и регионального значения — в установленные сроки, то есть до конца третьего квартала текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность темы дорожной инфраструктуры и отметил, что некоторые вопросы требуют дополнительного разъяснения для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.