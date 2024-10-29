сегодня в 12:42

В Кашире завершат подготовку пассажирских автобусов к зиме до 1 ноября

Помимо подготовки дорожных служб округа к предстоящей зиме, в Кашире готовят пассажирские автобусы. Общественный транспорт должен быть полностью готов к 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам директора МКУ «Управление строительства» Юрия Головкова, в округе действуют 16 маршрутов. Пассажирские перевозки в городском округе Кашира осуществляет филиал АО «Мострансавто».

Для бесперебойной и безопасной перевозки пассажиров весь автобусный парк проходит сезонные технические обслуживания и меняет шины на соответствующие сезону.

«Ответственными службами при подготовке к зиме на всех автобусах проводится обслуживание и подготовка к работе в зимний период систем охлаждения двигателя и отопления салона, проверка электрооборудования, а также согласно графика проводится генеральная уборка автобуса внутри», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.

Также до 1 ноября на всех автобусах поменяют летние шины на зимние.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.