В Кашире за год отремонтировали 26 дорог и благоустроили 6 дворов

Председатель совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров рассказал об исполнении наказов каширян. В 2021 году принята Народная программа «Единой России». В муниципалитете ведется масштабная работа по реализации мероприятий главного партийного документа. Об этом сообщает пресс-служба председателя.

«Исполнение наказов избирателей — одна из основных задач депутатской деятельности любого уровня. Решение поставленных избирателями вопросов осуществляется в рамках реализуемых в настоящее время муниципальных, региональных, федеральных программ и проектов. Их исполнение находится на постоянном депутатском контроле», — поделился председатель совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров.

В этом году завершен капитальный ремонт зданий старшего звена и дошкольного отделения школы № 10 в Ожерелье, отремонтировано 26 дорог, комплексно благоустроены 6 дворовых территорий, также обустроены 10 народных троп, заменены и модернизированы 10 детских игровых площадок, а также многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.