В Кашире выполнен ремонт 26 участков автомобильных дорог за 2024 год

В городском округе Кашира завершился масштабный ремонт дорожной сети. Ремонт 26 участков был выполнен в рамках областных денежных средств, а также из средств бюджета округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы велись в различных населенных пунктах округа, включая Каширу, микрорайон Ожерелье, поселок Большое Руново, деревнях Бурцево, Пурлово, Богатищево, Ледово, Завалье-1, а также подъездная дорога к СНТ «Железня», «Гранат».

«Ремонт дорожной сети — одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией. Мы стремимся создать комфортные условия для жизни наших жителей, и качественные дороги — это важная составляющая этой работы», — подчеркнул директор МКУ «Управление строительства» администрации округа Юрий Головков.

Ранее сообщалось, что рядом с деревней Железня построили новую дорогу, которая стала подъездным путем к расположенному в Топканово крупнейшему в Подмосковье роботизированному заводу по производству сырокопченых колбас.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.