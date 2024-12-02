В Кашире выполнен ремонт 25 участков автомобильных дорог

В Кашире выполнен ремонт 25 дорог, на 3 из них произведена замена асфальтобетонного покрытия общей площадью 14 тыс. квадратных метров. Остальные были переведены из грунта в щебень, общая площадь составила 60 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еще одну дорогу в Железне сделают дополнительно. Ей будут пользоваться жители деревни и соседнего СНТ, это порядка 350 домовладений. Сейчас подрядчик занимается профилированием, обустройством песочной подушки и укладкой щебня. Работы планируется завершить к концу следующей недели.

«В этом году мы выполнили достаточно большой объем в разных населенных пунктах округа, а на 2025 год запланировали еще более масштабную программу. Главная задача — повысить комфорт для наших жителей. Поэтому особое внимание уделим дорогам, которые требуют перехода из грунта в щебень», — сказал директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Юрий Головков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.