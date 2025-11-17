В Кашире прошел ежегодный XlV турнир по самбо

В Кашире во Дворце спорта «Юбилейный» состоялось торжественное открытие ежегодного открытого турнира по борьбе самбо среди юношей и девушек 2011–2013 года рождения, посвященного 84-й годовщине битвы под Москвой и приуроченного ко Всероссийскому дню самбо. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юных спортсменов из разных городов и округов Подмосковья, в том числе Каширы и Ожерелья, зрителей турнира поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Кашира, руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Игорь Кручинин.

Он также вручил Благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» за активную гражданскую позицию и участие в проекте «Выбор сильных» Мастеру спорта СССР, тренеру по самбо и дзюдо Николаю Золотареву и тренеру по самбо и дзюдо Андрею Бикбаеву.

Благодарственного письма был также удостоен коллектив Дворца спорта «Юбилейный» за организацию спортивных мероприятий и активное участие в проекте «Успех в единстве поколений».

Напутствовал спортсменов и настоятель храма Петра и Февронии, военный священник Виталий Коценко.

После торжественного открытия старт соревнованиям дал главный судья — Мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Кондрашкин. Схватки проводились на двух коврах. В силе ловкости и выносливости состязались около 100 юных самбистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.