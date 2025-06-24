В Кашире отремонтируют 5 участков региональных дорог в 2025 году

В городском округе Кашира проводится ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог регионального значения по национальному проекту России «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В 2025 году будет отремонтировано пять участков дорог, общей протяженностью 19,5 приведенных километров. На четырех участках автомобильных дорог укладка асфальтобетонной смеси уже завершена. В настоящее время ведутся работы по устройству покрытия на автодороге Кашира-Ненашево. По окончании работ на ремонтируемых участках будет проведена отсыпка обочин и нанесена горизонтальная разметка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщал, что тема дорог очень важна. Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения жителям.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.