В Кашире отремонтировали региональные дороги по нацпроекту

В рамках ремонтного сезона 2025 года специалисты «Мосавтодора» завершили укладку покрытия на пяти региональных дорогах в городском округе Кашира по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонт дорог по нацпроекту в Кашире завершен. Дорожники обновили больше 19,5 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на 5 участках. Благодаря ремонту больше 65 тыс. жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к своим домам, достопримечательностям и другим местам социального притяжения. Укладка покрытия выполнена с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и продлит межремонтные сроки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ специалисты «Мосавтодора» выполнили на дороге опорной сети Подмосковья: в черте города Каширы на участке от улицы Пушкарской до Каширского шоссе отремонтировали порядка 11 км. Проезд 25 тыс. автомобилистов стал безопаснее и удобнее к центру города, объектам социальной инфраструктуры и достопримечательностям: Никитскому женскому монастырю, церквям, краеведческому музею, Водонапорной башне, стадиону Спартак, а также памятнику самолету Як-9.

Помимо того, в микрорайоне Ожерелье специалисты отремонтировали покрытие на улице Ленина, ведущей к парку Дубовая роща, больнице, школам, колледжу, дому культуры и церкви, и подъезд к остановке «Школа № 5» со стороны поселка Новоселки.

Для безопасного передвижения между малыми населенными пунктами дорожники отремонтировали более 2,8 км дорожного полотна на подъезде к деревне Топканово и 2,3 км — в поселке Большое Руново. Участки ремонта обеспечивают жителям подъезд к железнодорожной станции, фельдшерско-акушерскому пункту, образовательным учреждениям, церквям, дому культуры и пляжам.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.