В Кашире бесплатно обучат и трудоустроят будущих водителей автобусов

В округе Кашира прорабатываются меры для пополнения штата водителей общественного транспорта производственного участка «Кашира». Будущих водителей готовы бесплатно обучить и трудоустроить, сообщает пресс-служба администрации округа.

Некоторые пути решения были проработаны на совещании первого заместителя главы округа Евгения Тертышникова с представителями каширского ОМВД, директорами «МАП № 5 АО «МОСТРАНСАВТО» и автошколы «ГАРАНТ».

Теперь у обучающихся в автошколе вождению автомобилей категории «С» появится возможность пройти бесплатное обучение на категорию «D». Условием получения категории «D» станет обязательная работа водителем общественного транспорта на производственном участке «Кашира».

«В вопросе поиска водителей автобусов для Каширы нам поможет автошкола. Ее филиалы открыты по всему Подмосковью. И условия бесплатного получения категории «D» руководство автошколы доведет до обучающихся в каждом филиале. Продолжим прорабатывать и другие варианты разрешения ситуации с нехваткой водителей общественного транспорта в Кашире», — подчеркнул Евгений Тертышников.

Ранее поручение усилить работу по поиску водителей автобусов дал глава округа Михаил Шувалов и рекомендовал выезжать для этих целей в соседние муниципалитеты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.