В Карелии возведут новый глубоководный порт за 60 млрд рублей

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Власти Карелии организовали рабочую группу для создания будущего глубоководного морского порта, который возведут в Беломорске. О сотрудничестве по этому вопросу региональное руководство договорилось с федеральным агентством морского и речного транспорта «Росморречфлот» на ПМЭФ-2024, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

О будущем создании порта также заявил губернатор Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети. 20 июня в Москве прошло дебютное заседание новой рабочей группы, отмечал глава республики.

Парфенчиков указывал, что на встрече обсудили, как подобрать оптимальное расположение будущего порта, а также оценили двусторонние грузопотоки в Арктику.

Проект свежего порта в Беломорске входит в общий план развития Кемско-Беломорской агломерации. По оценкам разработчиков, на постройку порта потребуется 60 млрд рублей.