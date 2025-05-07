В канун Дня Победы на ж/д станциях Подмосковья проходит акция «Сохрани себе жизнь»

Для обеспечения безопасности на железнодорожных станциях в 40 городских округах Московской области с 7 по 9 мая пройдет масштабная акция «Сохрани себе жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В преддверии Дня Победы в Подмосковье состоится профилактическая акция по безопасности на железной дороге. В ней примут участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, которые напомнят правила безопасного пребывания на ж/д объектах и подарят пассажирам георгиевские ленточки», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

С начала года в Московской области на железнодорожных путях погибли 67 человек, при этом 29 случаев летального исхода зафиксировано на «опасных тропах», еще 25 — на пешеходных переходах и 13 — на ж/д платформах.

В качестве профилактической работы в регионе ежедневно проводятся рейды и дежурства — они помогают привлечь внимание жителей к правилам безопасности и снизить вероятность травмирования на железной дороге. Всего с начала года провели более 2 тыс. профилактических рейдов.

В Минтрансе Подмосковья призвали жителей и гостей региона следовать правилам: не прыгать с платформ, не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.