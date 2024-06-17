В Калужской области запретят транзит грузового транспорта по дороге из Можайска

В Можайском округе с 26 июня будет запрещено транзитное движение грузового транспорта в Калужскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение будет ограничено через региональную дорогу «Уваровка — Семеновское — Кусково — Люльки» на участке с 39,6 по 43,9 км.

Объезд возможен по автомобильным дорогам «Москва — Вязьма — Юхнов» и «Москва — Дорохово — Балабаново».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отмети, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.