В ЮЗАО появилась свободная зона для парковки на 30 машино-мест

В Ломоносовском районе столицы Госинспекция по недвижимости освободила неэффективно используемый земельный участок и обеспечила свободную парковку, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Парковка находится по адресу: ул. Академика Пилюгина, вл. 14, корп. 1.

Платную автостоянку, которая занимала значительную площадь в окрестностях жилых домов, выявили инспекторы контрольного ведомства.

«Стоянка была ограждена, парковка осуществлялась ограниченным кругом лиц. Подобные действия создавали неудобства местным жителям, которым не хватало свободных парковочных мест для автомобилей. В ответ на обращения горожан и в целях обеспечения комфортного паркования, приняты меры по освобождению территории и выводу платной автостоянки», — уточнил Бобров.

Дополнительные парковочные места помогут снизить напряженность с парковкой в районе, а также улучшат общее впечатление от окружающей урбан-среды.

«Вывод из хозяйственного оборота ряда платных автостоянок, функционирование которых признано нецелесообразным, осуществляется для развития и обустройства новых общественных пространств для жителей столицы. В дальнейшем такие территории благоустраивают или находят им более эффективное применение», — заключил Иван Бобров.