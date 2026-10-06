В Юрлово смонтировали металлоконструкции входов пешеходного перехода

Строители завершили монтаж металлоконструкций входных групп надземного перехода на выездной дороге из Юрлово. Готовность объекта достигла 68%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дороге Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10 в Солнечногорске и Химках продолжается строительство надземного пешеходного перехода. Его готовность составляет 68%.

«Пролетное строение надземного пешеходного перехода полностью смонтировано, завершен монтаж металлоконструкций входных групп. Сейчас специалисты ведут пескоструйную очистку и окраску конструкций, продолжают работы по устройству пандусов и лестниц входных групп. Следующим этапом станет остекление перехода», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На площадке работают 10 человек и две единицы техники. Дорожники также устраивают велопешеходные дорожки, готовность которых достигла 70%, и бетонируют дно кюветов.

Переход длиной 42 метра возле строящихся ЖК «Юрлово» и «Пятницкие луга» соединит зону застройки с деревней Федоровка. Пандусы обеспечат комфортное и безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми. В 2026 году здесь также появятся новые автобусные остановки и велопешеходная дорожка.

Рабочее движение по выездной дороге из Юрлово длиной 4,2 км запустили в декабре 2025 года. Она соединила Пятницкое шоссе с его строящимся дублером. В рамках проекта реконструировали 700 метров Пятницкого шоссе, обустроили одноуровневую кольцевую развязку на примыкании к нему и установили водопропускную трубу через реку Баньку на съезде к Федоровке.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.