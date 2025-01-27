В январе в Богородском округе восстановили остекление на 9 автобусных остановках

Чистые улицы, облагороженные общественные пространства, и многое другое — это те составляющие, которые делают городскую среду более привлекательной и комфортной для проживания людей. Не первый год на территории Московской области реализуется программа по замене остановочных павильонов на современные и более удобные. Так, в Богородском округе с начала года площадь остекления на остановочных павильонах уже составила 39 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чаще всего под руку вандалов подают следующие остановки: в поселке Красный Электрик; на ул. Октябрьской и ул. Чапаева; в г. Электроугли, на ул. Центральной и ул. Школьной. В одном только Красном Электрике в минувшем году стекла на остановочном пункте разбивали пять раз.

За январь этого года было восстановлено остекление на остановочных пунктах в Ногинске: ул. Пугачева — остановка «Захарово»; ул. Магистральная — остановка «Доможирово»; ул. Чапаева — остановка «Академика Фортова»; ул. Климова — остановка «Чайка»; ул. пл. Ленина — остановка «пл. Ленина». Кроме этого, в г. Старая Купавна: ул. Октябрьская — остановка «ул. Октябрьская»; ул. Большая Московская — остановка «Книжный магазин». А также в г. Электроугли: ул. Школьная — остановка «Промтоварный магазин»; ул. Центральная — остановка «Горсовет».

Информация о каждом выявленном случае повреждения остановочного павильона направляется в МУ МВД «Ногинское».

В минувшем году полицейские задержали 10 человек. С провинившихся взыскивается стоимость повреждений.

Жителей еще раз просят бережно относиться к городскому имуществу, так как его уничтожение не только портит вид общественных пространств, но и создает угрозу жителям. Стекла могут поранить человека или даже спровоцировать несчастный случай.

Если вы стали свидетелем акта вандализма, убедительная просьба незамедлительно сообщать в адрес полиции по номеру 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.