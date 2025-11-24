сегодня в 18:08

В Истре завершили строительство подъездной дороги к индустриальному парку

В подмосковной Истре завершили строительство 200-метрового подъезда к индустриальному парку «Новопетровское». Новая двухполосная дорога идет от примыкания к дороге «Волоколамское шоссе — Давыдково» до индустриального парка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Этот проект — часть программы поддержки бизнеса в Подмосковье. Новый подъезд обеспечит удобный выезд из строящегося индустриального парка на Волоколамское и Новорижское шоссе, включая направление в Москву», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На участке обустроена переходно-скоростная полоса длиной 600 метров и непосредственно подъезд к индустриальному парку длиной 200 метров. В составе автодороги построен мост через р. Разварню.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.