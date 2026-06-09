В Истре в 2026 году капитально отремонтируют 4 дороги

Дорожные службы муниципального округа Истра завершили ремонт 8 из 9 участков в Дедовске и запланировали капитальный ремонт четырех объектов на 2026 год. О ходе работ доложили 8 июня на заседании правительства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава муниципального округа Истра представила отчет о ремонте автомобильных дорог. Особое внимание уделили Дедовску, где в этом году сосредоточен наибольший объем работ среди муниципальных участков.

Из 9 участков общей протяженностью более 3 км завершены работы на 8 объектах: улицах Нагорной, Энергетиков, Первомайской, Октябрьской, Западной, Юбилейной, дороге к СНТ «Чайка», а также на улице Новой в деревне Талицы. До 1 августа подрядчик обновит улицу Калинина. Кроме того, в план включено обустройство нового тротуара на улице Ленина.

В 2026 году в Дедовске капитально отремонтируют улицы Колхозную, Малиновку, Лесную и подъезд к СНТ «Сад-3». На одном из объектов, ведущем к железнодорожной станции «Малиновка», работы уже начались.

Всего в 2026 году в программу по округу вошли 67 участков местных дорог протяженностью свыше 32,7 км — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Уже отремонтированы 26 участков, еще 13 находятся в работе. Ремонт ведется в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, Снегирях, поселках Красный и Первомайский, Новопетровском, Манихино и других населенных пунктах.

Параллельно продолжается ремонт региональных дорог. В программу включены 7 участков общей протяженностью почти 10 км. Уже обновлено покрытие на участке от Новорижского шоссе до кругового движения в деревне Давыдовское и на дороге «Волоколамское шоссе — Брыково — Новый Иерусалим». До конца сезона приведут в нормативное состояние направления «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково», «Граворново — Большое Ушаково — Давыдовское — Котово до СНТ «Дальний» и участок Волоколамского шоссе с 35,5 по 95,4 км.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.