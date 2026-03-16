В Истре укрепляют опоры моста у деревни Мансурово

Капитальный ремонт моста через реку Молодильню продолжается у деревни Мансурово в муниципальном округе Истра по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Рабочие армируют и бетонируют элементы опор, а в конце марта приступят к монтажу пролетных балок. Запустить движение по обновленному сооружению планируют в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост протяженностью более 30 метров соединяет деревню Мансурово с близлежащими населенными пунктами и Новорижским шоссе. Сейчас специалисты выполняют армирование открылков опор и монтируют опалубку открылков и шкафной стенки. На объекте задействованы 10 рабочих и четыре единицы спецтехники.

«Сейчас мостовики выполняют работы по армированию открылков опор, а также монтажу опалубки открылков и шкафной стенки. В конце марта начнется монтаж шести пролетных балок. В дальнейшем здесь построят новые опоры, устроят новое мостовое полотно, полностью заменят дренажную и водоотводящую системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве уточнили, что в конце 2024 года специалисты полностью демонтировали основной мост, построенный в 1970 году, и возвели временную переправу для движения автомобилей и пешеходов. Рабочее движение по капитально отремонтированному мосту планируют открыть в ноябре 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.