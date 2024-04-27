В Истре продолжается ямочный ремонт дорог

Последняя статистика говорит о том, что на муниципальной дорожной сети с начала года устранено 3 921 яма, причем из них с начала апреля ликвидировано 2 665 ям. В работе находится еще 915 дорожных неровностей.

С начала этой недели устранено 483 ямы в таких населенных пунктах, как: д. Козенки, д. Аносино, с. Павловская Слобода, д. Пирогово, д. п. Снегири, п. Первомайский, г. Дедовск, д. Борисково, с. Рождествено, п. Гидроузел им. Куйбышева, д. Сафонтьево, д. Павловское

Что касается ямочного ремонта региональных дорог, то с начала года устранено 3 108 дорожных неровностей. Из них с начала апреля ликвидировано 1 164 ямы. Остается отремонтировать еще 2 748 дорожных дефектов.

С начала этой недели устранено 207 ям в населенных пунктах: с. Рождествено, г. Истра, г. Дедовск, с. Павловская Слобода, д. Лобаново, д. Ленино, д. п. Снегири, с. Новопетровское

Отметим, что заделка дорожных дефектов производится различными способами — как большими картами, так и заделкой отдельных выбоин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.