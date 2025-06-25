В Истре построят дублер Новорижского шоссе и транспортную развязку

В Подмосковье построят участок дублера Новорижского шоссе и транспортную развязку на пересечении с дорогой Аносино — Покровское в городском округе Истра. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектных и строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Благодаря новой развязке и дублеру будут перераспределены транспортные потоки, появится дополнительный выезд в сторону Москвы, что позволит автомобилистам сэкономить более 30 минут в пути. Также улучшится транспортная доступность для жителей деревень Покровское, Красный поселок, Славково, Воронино, Писково, Захарово.

«Выполнить проектирование планируется во II квартале 2026 года, а завершить строительные работы планируется в III квартале 2027 года. Сейчас на данном участке сложилась сложная транспортная ситуация, поскольку отсутствуют съезды с Новорижского шоссе при движении в Москву. Водителям приходится делать перепробег порядка 11 км до ближайшего разворота на ЦКАД», — отметили в ведомстве.

Общая протяженность нового транспортного объекта составит более 3,5 км, включая развязку. Движение будет осуществляться по двум полосам. Для удобства и безопасности жителей будут установлены шумозащитные экраны, также предусмотрено строительство новой ливневой канализации и устройство линии наружного освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.