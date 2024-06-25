В Истре дорожники ликвидировали незаконную свалку и убрали придорожные полосы

Специалисты «Мосавтодора» продолжают приводить в порядок региональные дороги в рамках летнего содержания. Так, в Истре дорожники убрали придорожные полосы на улицах 1-я Пролетарская и Энергетиков в Дедовске, а также ликвидировали незаконную свалку на дороге вблизи деревни Карасино. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для обеспечения безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние дорожные знаки на улице Урицкого и восстановили перильное ограждение на улице Ленина.

В ведомстве отметили, что в рамках летнего содержания дорожники проводят мойку дорог и ограждений, тротуаров, убирают мусор и нежелательную растительность в полосах отвода, а также проводят ремонт знаков, ограждений, светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.

Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.