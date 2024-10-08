В интересах водителей: юрист предложил штрафовать компании, не продающие ОСАГО
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Юрист в автомобильной сфере Лев Воропаев предложил штрафовать компании за отказ продавать полисы ОСАГО, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, на рынке ОСАГО наблюдаются случаи злоупотребления со стороны большинства страховых компаний. В ряде регионов они просто отказываются продавать полисы ОСАГО для многих типов транспортных средств.
«Таким образом, граждане, которые приобрести этот полис не могут, фактически будут страдать дважды», — сказал Воропаев.
Юрист высказал мнение о необходимости рассмотреть возможность введения штрафов для страховых компаний, которые создают обстоятельства, при которых население сталкивается с трудностями при покупке полиса ОСАГО.
С 1 марта 2025 года наличие ОСАГО будут проверять по камерам на дорогах. Водители без полиса начнут получать предупреждения на сайте «Госуслуги». Этот процесс будет похож на постановления о фиксации нарушений правил дорожного движения.
Кроме того, с октября на бланке извещений об аварии появился QR-код, перенаправляющий владельца полиса на сайт госуслуг.