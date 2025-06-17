В Хотькове Сергиево-Посадского округа заканчивается асфальтирование дорог

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа заканчивается асфальтирование дорог, на многих из них твердое покрытие появилось впервые. Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев и депутаты совета округа осмотрели выполненный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Примыкающие друг к другу улицы Серова, Васнецова и Репина образуют кварталы домов частного сектора. Многие годы асфальта здесь не было: они представляли собой грунтовку, отсыпанную гравием.

Сегодня улицы полностью преобразились. Здесь появилось современное твердое покрытие с обочиной. Рабочие ДРСУ-2 заасфальтировали в общей сложности около 1 км дорог. Смета на эти работы составила более 12 млн руб.

Как рассказывают местные жители, они добивались, чтобы эти улицы внесли в график проведения дорожно-строительных работ не один год. Но теперь перед депутатами поставили новый запрос: хороший асфальт позволяет развивать высокую скорость, и нужны искусственные неровности и ограничительные знаки. Вопрос будет вынесен на заседание муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения.

Большой ремонт дорожного покрытия идет и в поселке «Теплоизолит». Завершающими стали работы по асфальтированию улицы Полевой протяженностью около 300 м и дороги к СНТ «Парус» протяженностью 650 м. На эти цели было выделено 12,5 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

Завершенными дорожные работы будут считаться после проведения экспертизы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.