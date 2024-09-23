В ходе реконструкции М-3 «Украина» в Подмосковье укладывают верхний слой асфальта

На федеральной трассе М-3 «Украина» продолжается масштабная реконструкция участка с 65 по 124 км — от деревни Бекасово Наро-Фоминского округа до города Малоярославца Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты приступили к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на участке 79 — 81 км в Московской области. Из-за широкой проезжей части работа выполняется с использованием двух асфальтоукладчиков.

После завершения работ Московскую и Калужскую области свяжет современная и безопасная скоростная дорога. Открытие движения по участку реконструкции планируется в 2026 году.

В рамках реконструкции дорогу от Киевского до Обнинска расширят до 6 полос, от Обнинска до Малоярославца — до 4 полос. Чтобы исключить пересечения с другими дорогами в одном уровне и обеспечить связанность территорий будут построены 13 развязок и разворотных эстакад, также построят 11 надземных пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.