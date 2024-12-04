В ходе рейдов на ж/д станциях Люберец выявлено 9 нарушителей за неделю

На минувшей неделе в городском округе Люберцы во время профилактических рейдов на железнодорожном транспорте проверяющие выявили и оштрафовали девять нарушителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы на объектах железнодорожной инфраструктуры регулярно проводятся рейды по профилактике правонарушений, связанных с незаконным пересечением железнодорожных путей. На минувшей неделе во время рейдов на станциях Ухтомская, Люберцы, Панки, Томилино, Малаховка специалистами было проведено 38 профилактических бесед с пассажирами, в ходе которых привлечены к административной ответственности 9 нарушителей», — отметил Волков.

Он добавил, что пользуясь объектами железнодорожной инфраструктуры, переходить железную дорогу необходимо только в специально отведенных для этого местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.