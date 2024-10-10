В Химках завершили ремонт девяти участков дорог

В городском округе Химки завершили ремонт девяти участков муниципальных и региональных дорог. В порядок привели 15 километров покрытия. Это обеспечит комфортный проезд для более 200 тысяч жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе отремонтировали дорожное полотно по улицам Панфилова, Пролетарской, Молодежном проезде, Юбилейном проспекте и Вашутинском шоссе. Дорожные службы муниципалитета провели фрезеровку старого покрытия, а также отрегулировали люки и колодцы. Кроме того, специалисты обновили разметку. Новый асфальт уже оценили жители.

Кроме того, покрытие заменили на четырех дорогах региональных трасс. Здесь уложили около шести километров нового асфальта. Работы провели на развязке на пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 «Нева», а также на участке Международного шоссе, обеспечивающего подъезд к Шереметьево-2. Для удобства жителей малых населённых пунктов специалисты сняли старое асфальтобетонное покрытие на двух участках дороги, соединяющей Рогачевское и Ленинградское шоссе: от остановки «Поярково» в деревне Поярково до остановки «Дачный поселок» и на центральной улице в деревне Мышецкое от остановки «Магазин» до остановки «Круглое озеро».

В Химках также завершили благоустройство народных троп. Всего в этом году ремонтные работы провели на восьми дорожках в Новых и Старых Химках, в поселениях Брёхово, Лунево и Юрлово. Их обустроили по единому стандарту — уложили асфальт шириной два метра и установили бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов стали комфортнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.