В Химках завершили устройство пролета моста на канале имени Москвы

В городском округе Химки завершили надвижку самого большого пролета моста через канал имени Москвы для будущей высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Длина конструкции составила 130 метров, а вес — более 2 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Пролет переместили на капитальные железобетонные опоры с помощью технологии поперечной надвижки. Строение, установленное на каретках, сдвинули на 35 м в створ моста.

Общая длина инженерного сооружения составляет около 400 м, вес металлоконструкций — порядка 4 тыс. тонн. Мост состоит из девяти пролетов, из которых восемь уже установлены. Полностью завершить работы планируют до конца года.

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург — первая железная дорога для высокоскоростного движения в России. Ее протяженность составит 679 км, а поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч. Ожидаемый пассажиропоток — 23 млн человек в год. Время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут.

Проект планировки вокзала в Москве был утвержден осенью 2023 года. Его построят рядом со станциями «Рижская» Калужско-Рижской и Большой кольцевой линии.

Полностью запустить движение по высокоскоростной железной дороге планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.