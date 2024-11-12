В Химках завершен монтаж надземного перехода у ТЦ «Лига»

В городском округе Химки завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект у торгового комплекса «Лига». Специалисты обновили краску, напольное покрытие, а также стеклянные элементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году переходу исполнилось 15 лет. Это первые масштабные работы с открытия. Специалисты заменили плитку из керамогранита, перекрасили металлические поверхности и стены, а также обновили остекление. Для удобства жителей в зимний период оборудовали лестницы противоскользящим резиновым покрытием.

«Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции. Мосты и пешеходные переходы — важная часть дорожной инфраструктуры Химок. Поэтому необходимо поддерживать эти объекты в рабочем состоянии», — отметил директор МБУ «ОГХ» Андрей Чернышов.

В Химках также приступили к ремонту моста через Ленинградское шоссе. Здесь заменят все лестничные марши, после чего приступят к покраске и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируется завершить до конца ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.