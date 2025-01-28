В Химках запустили новый автобусный маршрут

С 28 января через Химки запустят новый автобусный маршрут № 1299к. Общественный транспорт будет следовать до станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Запуск нового маршрута позволит жителям быстро и комфортно добираться до станции МЦД-3. Ежедневно автобус будет выполнять 36 рейсов через деревню Рузино.

На маршруте будут работать три транспортных средства. Первый автобус будет отходить в 07:17 от ЖК «Пятницкие кварталы». Последний рейс в 21:00 — от МЦД-3.

Жители смогут оплатить проезд с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка». Кроме того, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

В Химках регулярно проходят проверки качества обслуживания транспортных маршрутов. Специалисты отдела транспорта и связи встречаются с жителями, собирают их вопросы и пожелания 2 раза в неделю на разных остановочных пунктах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.