В Химках запустили движение по новому мосту через реку Клязьму

Вблизи жилого комплекса «Город Набережных» в Химках запустили рабочее движение по новому мосту через реку Клязьму. Ширина сооружения составляет четыре метра, длина — 40 метров, ширина пешеходной зоны — 1,4 метра. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мостовики уложили новое покрытие, обустроили подходы, лестничные сходы и тротуары, установили перила и металлические барьерные ограждения, а также обустроили систему водоотвода.

Следующим этапом специалисты нанесут разметку и благоустроят прилегающую территорию. Временный мост будет демонтирован.

Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый мост улучшит транспортную доступность жителей Старых Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.