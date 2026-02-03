В Химках за неделю эвакуировали 3 тыс неправильно припаркованных автомобилей

За прошедшую неделю в Подмосковье эвакуировали 3 013 автомобилей, припаркованных с нарушениями, что на 619 меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным центра безопасности дорожного движения Московской области, второй раз подряд наибольшее количество эвакуированных автомобилей зафиксировали в Химках — 318 машин. В Мытищах эвакуировали 291 транспортное средство, в Красногорске — 270, в Ленинском округе — 258, в Люберцах — 225.

Чаще всего нарушения правил парковки допускали владельцы автомобилей марок KIA (259 случаев), Hyundai (224), ВАЗ (209), Geely (198), Volkswagen и Toyota (по 150).

В министерстве транспорта напомнили, что неправильная парковка затрудняет работу экстренных служб и уборочной техники, особенно зимой. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины на остановках общественного транспорта, круговых перекрестках и не перекрывать выезды и съезды.

Эвакуация возможна за парковку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов без соответствующих оснований, во втором ряду, на пешеходных переходах и ближе 5 метров к ним, а также на остановках общественного транспорта. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или через приложение 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.