В Химках за год устранили более 22 тыс ям и обустроили сотни пешеходных переходов

В 2024 году в городском округе Химки провели масштабную работу по улучшению дорожной инфраструктуры. Специалисты устранили свыше 22 тыс. ям, отремонтировали 5 участков автомобильных дорог общей протяженностью почти 7 км и оборудовали более 100 пешеходных переходов. Модернизацию дорожной инфраструктуры осуществили по народной программе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Александра Васильева.

Особое внимание уделили безопасности около образовательных учреждений. Так, вблизи детских садов и школ обустроили 47 новых пешеходных переходов. В городе появились 15 наземных переходов, которые совмещают функции пешеходного перехода и лежачего полицейского. Также установили три новых светофора, а еще три — модернизировали.

Ремонт надземных пешеходных переходов тоже стал важным направлением. Уже обновлены переходы у торгового комплекса «Лига», где заменили покрытие, стеклянные элементы и обновили краску. Завершается ремонт перехода у остановки «Монумент» на Ленинградском шоссе.

«Комфорт и безопасность на дорогах — это основа качества жизни наших жителей. Мы продолжаем улучшать дорожную сеть, устанавливаем современные переходы и светофоры. Работа не остановится: в следующем году запланирован капитальный ремонт еще четырех участков дорог длиной почти десять километров», — прокомментировал руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в местном совете депутатов Александр Васильев.

Кроме того, в 2025 году в Химках продолжится работа по проектированию дорожного движения, включая внутридворовые территории. Особое внимание уделят созданию условий для подъезда спецтехники и вывоза коммунальных отходов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.