В Химках в 2025 году отремонтируют почти 23 км дорог

В Химках по Народной программе «Единой России» в 2025 году отремонтируют почти 23 км дорог, передает пресс-служба партии.

Как сообщил руководитель депутатского объединения «Единой России» в местном Совете депутатов Александр Васильев, всего в текущем году в округе обновят 11 участков муниципальных дорог.

«Совокупная площадь ремонта, включая обновление проезжей части, остановок, тротуаров и парковок, превысит 284 тысячи квадратных метров. На особом контроле — организация движения вблизи образовательных учреждений и на аварийно-опасных участках», — отметил Александр Васильев.

В частности, уже завершены ремонтные работы на участках Новосходненского шоссе и улицы Мцыри, длина каждого из них превышает 3 км. Кроме того, были обновлены участки дорог на улицах Горная, Гоголя, Некрасова, Ленина, Коммунальном проезде.

В настоящий момент ведется модернизация трехкилометрового участка на улице 9 Мая в Новых Химках: там расширяют дорожное полотно, меняют покрытие, тротуары и остановки.

Отметим, в прошлом году по наказам жителей, включенным в Народную программу«Единой России», в Химках отремонтировали 9 участков дорог общей протяженностью свыше 15 километров — было устранено более 22 тыс. повреждений полотна иоборудовано свыше 100 пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.