В Химках установили новую зарядную станцию для электромобилей

В Химках появилась новая станция для зарядки электрокаров. Специалисты «Мособлэнерго» установили ее в Сходне, у дома № 16 на улице 2-й Мичуринский тупик. Мощность электрозарядной станции — 22 киловатта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в Химках работает более 30 электрозарядных станций. Так, химчане могут отдать предпочтение в пользу более экологичных автомобилей и всегда иметь доступ к быстрой подзарядке.

Электромобили имеют ряд преимуществ перед автомобилями на бензиновом двигателе. Они более экологичны и почти не производят выбросов вредных веществ.

Место для размещения станции было выбрано с учетом пожеланий жителей, совместно с администрацией округа и Министерством энергетики МО. В этом году «Мособлэнерго» установит на территории Химок еще три ЭСЗ.

Адреса всех станций доступны на сайте администрации:https://admhimki.ru/novosti/:id75478

Посмотреть их точное расположение можно на официальном сайте «Мособлэнерго» https://www.mosoblenergo.ru/ в разделе «Потребителям», «Зарядные станции для электромобилей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.