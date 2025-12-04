В Химках установили две новые зарядные станции для электромобилей

В начале декабря специалисты «Мособлэнерго» ввели в эксплуатацию две быстрые зарядные станции для электромобилей мощностью 200 кВт в Химках. Новые ЭЗС расположены на улице Родионова, д. 2, и на Юбилейном проспекте, д. 78, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Электрозарядные станции оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими быструю и безопасную зарядку аккумуляторов. ЭЗС мощностью 200 кВт позволяют заряжать электротранспорт в оперативном режиме. Среднее время зарядки от такой станции составляет около 40 минут. При этом для заряда электромобиля до 80% потребуется порядка 20 минут.

Места для размещения ЭЗС были выбраны компанией совместно с администрацией городского округа и Министерством энергетики Московской области с учетом пожеланий жителей города. Зарядные станции были смонтированы вблизи многоквартирных домов, в шаговой доступности от которых находятся детская поликлиника, многофункциональный центр «Мои документы», школы и торгово-офисные центры.

Для подключения станций сотрудники компании провели работы по строительству двух кабельных линий электропередачи КЛ-0,4 кВ протяженностью 10 и 40 метров от трансформаторных подстанций ТП-34 и ТП-268.

Всего в 2025 в г. о. Химки компанией «Мособлэнерго» будут введены в эксплуатацию четыре новые ЭЗС, три из которых уже установлены на территории округа. В общей сложности в течение года в Московской области компанией запланировано установить 50 зарядных станций мощностью 200 кВт и 20 ЭСЗ мощностью 22 кВт.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется «Мособлэнерго» совместно с Правительством Московской области и Министерством энергетики региона с 2016 года. За это время на территории городских и муниципальных округов Подмосковья компания установила уже 357 электрозарядных станций.

Мероприятия по монтажу ЭЗС выполняются в рамках реализации распоряжения Правительства РФ об утверждении «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». В ходе реализации проекта удобными электрозарядными станциями, оснащенными передовыми технологиями, обеспечивающими быструю и безопасную зарядку аккумуляторов, будут обеспечены все городские округа, которые входят в зону ответственности компании.

