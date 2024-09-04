В Химках стартовали работы по устройству кругового движения

В городском округе Химки дорожные службы начали устройство кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в сентябре.

Сотрудники дорожно-коммунальных служб уже нанесли разметку, и перенесли пешеходные переходы. В ближайшие дни бригады завершат установку знаков и водоналивных блоков. До конца недели на улицах заасфальтируют подходы к переходам.

Решение обустроить на улицах круговое движение приняли для увеличения пропускной способности и оптимизации трафика. До конца недели специалисты будут следить за дорожной ситуацией, после чего могут внести корректировки.

В этом году дорогам города уделяют особое внимание. Так, завершили капитальный ремонт трех улиц: покрытие полностью обновили на Панфилова, Молодежном проезде и Юбилейном проспекте. Специалисты привели в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.