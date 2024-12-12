В Химках стартовал ремонт надземного перехода

В городском округе Химки стартовал ремонт надземного перехода через трассу М-11 в микрорайоне Левобережный. Строители уже демонтировали часть устаревших конструкций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты уберут старую краску и ржавчину с металлических элементов, обновят опоры и заменят металлические лестничные марши. Покраска конструкций осуществляется в цеху, после застывания краски начнутся работы по монтажу лестничных маршей. По окончании реконструкции моста, рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории. Ремонтные работы планируется завершить до конца декабря.

В целях безопасности на время ремонта мост будет перекрыт. Жителей просят переходить трассу в стороне от места проведения работ.

Мосты и пешеходные переходы — важная часть дорожной инфраструктуры Химок. В этом году в городском округе провели ремонт надземного перехода на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Кроме того, специалисты завершают обновление пешеходного моста через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.