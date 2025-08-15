В Химках стартовал капитальный ремонт дороги на улице Ленина

На улице Ленина в Сходне стартовал капитальный ремонт дороги. Работы охватят участок длиной около километра. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт проведут в несколько этапов, выполняя работы постепенно. На время ремонта дорогу полностью перекрывать не будут. Однако в часы укладки асфальта временно будет ограничено движение.

Полностью ремонтные работы завершат до 30 сентября.

Также сегодня начинается капремонт дороги на улице 9 Мая. Здесь на участке длиной более трех километров заменят дорожное покрытие, обновят остановки, тротуары и светофоры. На этом участке работы завершат до 30 ноября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.