В Химках проверили работу маршрута № 29

В городском округе Химки по просьбе жителей проверили работу автобусного маршрута № 29. Ранее химчане обращали внимание на загруженность и интервалы движения транспорта. Мониторинг провели первый заместитель главы округа Родион Левочка и депутат Совета депутатов Татьяна Кавторева, сообщила пресс-служба администрации округа.

Народный избранник отметила, что автобусной остановкой возле жилого комплекса «Город Набережных» ежедневно пользуется большое количество местных жителей. В связи с этим депутату поступили просьбы от химчан об увеличении количества автобусов и изменении графика движения.

«Замечания и предложения жителей играют важную роль в этом процессе. Мы понимаем важность обеспечения комфортной и эффективной работы общественного транспорта. Это важная инициатива, и мы благодарим всех, кто принял участие в этом процессе», — отметила депутат.

Вопрос уже взяли на контроль первый замглавы Родион Левочка и представители депутатского корпуса. В настоящее время на маршрут добавили еще один автобус.

В городском округе ведут постоянный мониторинг работы общественного транспорта. С начала года организовали 28 таких проверок.

В рамках особой системы взаимодействия, выстроенной по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина, каждый активный химчанин вместе с муниципальными депутатами помогают местным жителям решать вопросы в сферах ЖКХ и благоустройства. В ее основе — принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.