В Химках проведут ремонт дороги на улице Пролетарской

В Старых Химках стартовал ремонт дороги на улице Пролетарской. Это одна из центральных улиц микрорайона. Специалисты приведут в порядок более 8 тыс. квадратных метров дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Пролетарской провели фрезеровку дорожного полотна, выполняют работы по проливке битума и укладке нового асфальта. На финальном этапе ремонта сотрудники коммунальных служб нанесут разметку.

Всего до конца года в Химках отремонтируют семь автомобильных дорог общей протяженностью более 10 км. Площадь ремонта проезжей части составит 93 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в Химках на ежедневной основе ведут работы по ямочному ремонту. Всего в округе отремонтируют более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В день коммунальные службы устраняют 150-200 ям. С начала года специалисты устранили более 14 тысяч ям.

В Химках завершают благоустройство народных троп. Всего в этом году ремонтные работы провели на восьми дорожках. Их обустраивают по единому стандарту — укладывают асфальт шириной два метра и устанавливают бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов становятся комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.