В Химках прошли соревнования среди автолюбителей

сегодня в 19:16

На стадионе технических видов спорта в Химках провели городские соревнования по автомногоборью. К мероприятию присоединились председатель совета депутатов Сергей Малиновский, а также депутаты Руслан Шаипов, Юлия Ишкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время турнира участники преодолели специально подготовленный маршрут и выполнили спортивные разряды. По итогам заездов лучшие водители получили медали и кубки. Кроме того, перед началом соревнований спикеры познакомили гостей встречи с историческими фактами праздничной даты, которую граждане нашей страны отмечают ежегодно 12 июня.

Немаловажной частью беседы стало выступление члена общественной палаты Химок Сергея Вересняка, который рассказал жителям о возможностях оказания помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Общественница Олеся Климачева отметила, для жителей с начала реализации этого движения провели уже свыше 1200 тематических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.